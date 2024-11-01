«Металлург» — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1) за 2.03.

«1 ноября в КХЛ состоятся четыре матча, один из которых пройдёт в Магнитогорске. Местный «Металлург» примет «Сибирь», а игра начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Сибири» в последнее время всё плохо. В последнее время — это как минимум пять матчей, в которых команда Вадима Епанчинцева не смогла набрать ни одного очка. Побеждали в последний раз 11 октября: на выезде в Нижнекамске (2:1) с голом Сергея Широкова в концовке. Я ещё тогда думал: вот «Сибири» везёт. А вот и закончилось везение: пошли травмы, слабая результативность. «Сибирь» давненько не побеждала в Магнитогорске: последний выигрыш датирован 23 декабря 2022 года.

«Металлург» проиграл два матча подряд восточным грандам. По крайней мере, по общему восприятию: «Авангарду» и «Ак Барсу». Хотя первых по первым двум месяцам регулярки к грандам отнести сложно. Команда на 10-м месте, «Ак Барс» — на третьем, но тоже не сказать, что это лучшая команда регулярки. Содержание игр было неплохим, но «Металлург» проиграл, а поражение от «Ак Барса», которое стало уже четвёртым в этой регулярке, вообще должно взбесить подопечных Андрея Разина. За два месяца чемпион четырежды сложил оружие в основное время. Немыслимо. Думаю, что «Металлург» выйдет злым и приложит максимум усилий, чтобы поднять себе настроение и переломить эту серию и поскорее забыть матчи с казанским клубом.

Победа «Металлурга» с форой (-1)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».