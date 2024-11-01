«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Штутгарт».

Ставка: ТБ 3 за 1.53.

«В нынешнем сезоне «Байер» Хаби Алонсо пока выглядит не так здорово. Четыре победы, три ничьих и поражение от «Лейпцига», а после восьми туров Леверкузен — третий с отставанием от лидеров уже на пять очков. В Лиге чемпионов дела идут лучше, лишь семь команд одержали две победы на старте, и «Байер» — одна из них. 4:0 над «Фейеноордом» и 1:0 дома над «Миланом». Но 3-й тур принёс первую осечку — ничья с французским «Брестом» 1:1. На этой неделе команда Алонсо играла в Кубке Германии, яркий первый тайм, но блеклый второй всё же принесли победу 3:0.

Стартовал «Штутгарт» с поражения во Фрайбурге и ничьей с «Майнцем». Затем были две уверенные победы, но затем — вновь спад. 2:2 в Вольфсбурге — несчастный случай, швабы даже 60 минут вдесятером играли лучше соперника. Да и дома с «Хоффенхаймом» «Штутгарт» наиграл на победу, даже на разгромную, но ничья — 1:1. Дальше был разгром от «Баварии» 0:4 и победа над «Хольштайном». В Лиге чемпионов — похожая история. «Реал» в Мадриде возили, но проиграли, а вот ничья с пражской «Спартой» во многом справедлива, как и минимальная победа в Турине в концовке, хотя швабы играли сильно лучше.

Обе команды играли на этой неделе в Кубке Германии, про «Байер» мы вспомнили, «Штутгарт» прибег к более серьёзной ротации и всё же прошёл «Кайзерслаутерн». Оба участника Лиги чемпионов испытывают трудности, европейский турнир во многом тому виной, ведь глубины скамейки не хватает и тем, и другим. Ротация посреди недели была, но процентов на 50, не более, а многие оставшиеся в запасе лидеры появились по ходу матча. Голов должно быть много, но выберем осторожный вариант: тотал больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».