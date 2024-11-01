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«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ

«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Тампа-Бэй».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.10.

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«Уайлд» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Они уступили только в одном из девяти матчей в основное время при трёх поражениях в принципе. Все другие встречи «Миннесота» выиграла в основное время, продемонстрировав отличный командный хоккей.

Остановить раздухарившуюся «Миннесоту» будет непросто, но «Тампа-Бэй» попробует взять у «Уайлд» реванш. Подопечные Джона Купера тоже очень здорово начали сезон. Они уступили только в 3 из 10 матчей, а шесть побед одержали в основное время.

Разницу делают Никита Кучеров и Андрей Василевский. Заброшенная шайба и две результативные передачи нападающего, а также 33 сейва голкипера принесли «Лайтнинг» победу в последней встрече с «Колорадо» (5:2). Кучеров был признан первой звездой матча. 31-летний нападающий порадовал публику гениальном пасом, который превратил в гол Джейк Гюнцель.

Приобретённый в межсезонье американец вообще здорово вписался в команду Джона Купера. Гюнцель классно взаимодействует с Кучеровым и другими топовыми нападающими «Лайтнинг». В том числе благодаря его стараниям у Никиты уже 17 (9+8) очков.

Заключить пари на то, что в предстоящем матче сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. У команд прекрасная результативность. На двоих они забросили 73 шайбы, а пропустили — 52. В целом и пропускают клубы нечасто, но так или иначе крен в сторону нападения у них имеется.

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