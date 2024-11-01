«Лилль» — «Лион»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «Лион».

Ставка: победа «Лилля» с форой (0) за 1.60.

«Лилль» в Лиге чемпионов играет здорово, если в 1-м туре они уступили в Лиссабоне «Спортингу», то затем одержали две победы над непростыми соперниками. Сначала дома 1:0 был повержен мадридский «Реал», а затем в столице Испании их соседи из «Атлетико» — 3:1. В чемпионате Франции дела идут похуже, но четвёртое место «Лилля» и 17 очков можно назвать удовлетворительным результатом. Пять побед, две ничьих и поражения от «ПСЖ» и «Сент-Этьена».

«Лион» в Лиге Европы стартовал с двух побед. Сначала дома переиграли победителя прошлого сезона Лиги конференций «Олимпиакос» 2:0, затем отправились в Глазго и там разгромили местный «Рейнджерс» 4:1. Но в 1-м туре, играя лучше, уступили на своём поле «Бешикташу» 0:1. В чемпионате дела пошли на лад, сейчас у «Лион» 14 очков, и он занимает седьмую строчку. Старт команда провалила, лишь одна победа в пяти турах, но затем было 10 очков в четырёх турах.

Встреча вынесена на пятницу из-за участия «Лилля» в Лиге чемпионов, где «доги» примут «Ювентус», но и «Лион» ждёт непростой еврокубковый матч, гостевой с «Хоффенхаймом». Фавориты, конечно же, хозяева, но команда Пьера Сажа в последних турах смотрится неплохо, да и прошлый майский визит на «Пьер Моруа» ещё в памяти, когда гости победили 4:3. Поэтому наш вариант: «Лилль» с форой 0 и коэффициентом 1.60», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».