Букмекеры предсказали счёт матча ЦСКА — «Спартак»

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В субботу, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится центральный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Стартовый свисток принципиального противостояния запланирован на 20:45 мск.

Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Спартака» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10 (32% вероятности). На ничью можно поставить за 3.60 (27%).

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.00). Победа ЦСКА 1:0 идёт за 7.80, на точный счёт 1:0 в пользу «Спартака» дают 8.80.

Если ЦСКА победит со счётом 2:1, зайдёт коэффициент 9.20.