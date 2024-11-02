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ЦСКА — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

ЦСКА — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.88.

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«Спартак», по сравнению со стартом сезона, немного сбавил обороты, кураж прошёл. Победы есть — четыре в пяти прошлых матчах во всех турнирах. Однако последние две встречи получились непростыми. Только благодаря удалению красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) в Кубке России, а после победы над «Пари НН» (2:0) остались вопросы к качеству футбола.

И всё же подопечных Деяна Станковича как минимум нельзя недооценивать. Перед 14-м туром они идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА на два очка. Плюс с одним поражением и пятью победами за шесть игр финишировали на первом месте в группе в Кубке России. Так что всё не так критично, как это выставляется в медиа.

Впрочем, небольшими фаворитами всё равно будут футболисты ЦСКА. Красно-синие пропустили только три мяча за 12 предыдущих матчей во всех турнирах. А к дерби с красно-белыми успеет вернуться в строй Виллиан Роша, что в теории должно придать дополнительную уверенность.

Не исключено, что соперники станут играть с оглядкой на собственные ворота и по причине турнирной борьбы. Понятно, что еврокубков пока нет, а влезть в борьбу за чемпионство к «Краснодару», «Зениту» и «Локомотиву» невероятно сложно. Однако побороться за топ-3 шансы есть. То есть логично биться за очки, а не только из принципа.

С учётом всего этого можно взять комбинированную ставку. Чересчур много голов ждать не стоит, а ЦСКА на домашнем стадионе вполне по силам как минимум сохранить свою беспроигрышную серию. Тем более что букмекеры за 1Х через тотал меньше 3.5 мяча дают приличный коэффициент. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу хозяев здесь вполне может быть.

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