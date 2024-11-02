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Букмекеры оценили шансы «Зенита» обыграть махачкалинское «Динамо»

Букмекеры оценили шансы «Зенита» обыграть махачкалинское «Динамо»
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В субботу, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» на домашнем стадионе предлагается с коэффициентом 1.27, что составляет примерно 78% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 14.50 — это около 6% вероятности. В ничью тоже верят не особо, коэффициент — 5.90 (16%).

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности встречи. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90.

Причём в голе гостей эксперты сомневаются ещё сильнее. Если махачкалинцы забьют, сыграет коэффициент 2.34 (менее 45% вероятности).

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