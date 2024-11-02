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«Зенит» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 3.5 гола за 1.84.

Подопечные Сергея Семака отстают от выбившегося в единоличные лидеры «Краснодара» ровно на три очка. До зимнего перерыва им необходимо набирать очки в каждом туре и ждать осечки со стороны краснодарцев. Скорее всего, получится начать победную серию уже в ближайшем матче.

Во-первых, с мотивацией у «Зенита» сейчас проблем быть не должно. Во-вторых, клуб на своём поле стабильно хорош. В семи из восьми матчей до ничьей с железнодорожниками одержал победы. В-третьих, действующий чемпион есть действующий чемпион. Однако рассчитывать на лёгкую прогулку с махачкалинским «Динамо» точно не стоит.

Махачкалинцы относительно удачно дебютировали в РПЛ. Перед стартом 14-го тура находятся на безопасной 11-й строчке в турнирной таблице. А в Кубке России вообще умудрились занять третье место в одной группе со столичными «Динамо» и «Спартаком», а также самарскими «Крыльями Советов». Теперь продолжат выступление в турнире.

Большим плюсом перед поездкой в Санкт-Петербург является то, что «Динамо» взяло свой темп и стабильно его держит. Это почти всегда низкий оборонительный блок и поиск шансов в контратаках. Забивать получается крайне редко, зато в обороне, как правило, порядок. В четырёх прошлых играх всего четыре пропущенных мяча, хотя среди соперников были «Спартак» и ЦСКА.

Скорее всего, «Зенит» будет целый матч играть первым номером, а «Динамо» плотно и внимательно обороняться. На таком фоне можно рассмотреть ставки на статистику. Что-то вроде форы хозяев по ударам по воротам или угловым. Но если выбирать нечто приземлённое и привычное — П1 всухую или П1 через тотал меньше 3.5 мяча.

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