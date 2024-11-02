«Локомотив» — «Рубин»: эксперты оценили шансы в матче чемпионата России

2 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Начало игры — в 18:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.65. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1650 рублей.

Успех казанцев оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Заключить пари на победу «Локомотива» с разницей в два и более мяча предлагают за 2.57.