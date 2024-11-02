«Локомотив» — «Рубин»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.50.

В целом сезон для казанцев складывается весьма неплохо. Они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, а также вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Тем не менее Рахимов не чувствует себя безопасно. По слухам, его должность может занять Владимир Федотов.

Видно, что команда поддерживает Рахимова, выкладываясь на полную. Она не стремится к переменам и разделяет идеи тренера. Футбол казанцев нравится не всем. Некоторые даже называют его противным. Однако такой стиль чаще всего приносит хорошие результаты.

Рахимов требователен и прагматичен. Его подопечные редко пропускают. Плохо только, что и нападение у казанцев функционирует слабовато. Практически всё держится на мастерстве Мирлинда Даку, пребывающего не в лучшем тонусе. В последних шести матчах в чемпионате России он забил только один гол.

Заключить пари на победу «Локомотива» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. У москвичей будет преимущество в виде родных стен. Они должны сыграть в привычной доминирующей манере. Галактионов наверняка сможет превратить преимущество по владению инициативой в результат.

Без Батракова и Баринова будет сложно, но тренер «Локомотива» отличается умением здорово улучшать игру заменами. Думается, он правильно распорядится ресурсами. Глубины состава и разницы в исполнительском мастерстве железнодорожникам должно хватить для победы.