«Бавария» — «Унион»: эксперты оценили шансы команд

2 ноября на стадионе «Арена Мюнхен» состоится матч 9-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Унион». Начало игры — в 17:30 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.19. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1190 рублей.

Успех берлинцев оценён в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 8.30.

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85.

В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.93. Если футболисты «Униона» не сумеют отличиться, зайдёт коэффициент 1.87. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.05.

Ставки на победу «Баварии» с форой (-2.5) принимаются за 2.35.