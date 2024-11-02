«Бавария» — «Унион»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу Бундеслиги «Бавария» — «Унион».

Ставка: «Бавария» победит всухую за 2.00.

На внешней арене у «Баварии» многое не получается, но на внутренней она смотрится непобедимо. Мюнхенцы потеряли очки только во встречах с действующим чемпионом — «Байером» (1:1) — и очень неудобным для себя соперником — франкфуртским «Айнтрахтом» (3:3) на выезде.

Подопечные Венсана Компани быстро оклемались. В последних двух турах чемпионата Германии они разгромили «Штутгарт» (4:0) и крупно победили «Бохум» (5:0). Мюнхенцы повторили клубный рекорд, забив 29 мячей в первых восьми матчах сезона Бундеслиги. Ранее подобное случалось лишь дважды в истории первенства. Следом «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0) в Кубке Германии.

Ресурсы у клуба из Берлина ограничены. Свенссону приходится играть строго вторым номером. Поэтому у «Униона» одни из самых скромных показателей в лиге. В восьми встречах он пропустил всего лишь пять мячей — меньше только у «Лейпцига», но и сам забил совсем немного — девять голов. Маловероятно, что грядущий матч порадует результативностью.

Нападению берлинской команды вряд ли удастся подобрать ключи к воротам опытного Мануэля Нойера. Из-за возраста голкипер «Баварии» стал реже выручать, но он по-прежнему является одним из лидеров клуба в раздевалке и очень грамотно управляет защитой.

Венсан Компани старается минимизировать нагрузку на Мануэля Нойера. «Штутгарту» мюнхенцы позволили нанести всего лишь четыре удара, и лишь один из них пришёлся в створ. Поставить на то, что «Бавария» победит «Унион» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Мюнхенцы выиграли пять из шести последних очных встреч. Ещё одна проходила в Берлине и ознаменовалась ничьей. Разница в классе очень большая. У футболистов «Баварии» значительно выше класс исполнительского мастерства. Она видится явным фаворитом.