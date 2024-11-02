«МЮ» — «Челси»: коэффициенты на матч 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится центральный матч 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» и «Челси» можно с одинаковым коэффициентом 2.65, что приблизительно равно 37% вероятности.

Ничейный исход можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80 (26%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что центральная встреча тура порадует большим количеством голов. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42 (более 70% вероятности). Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.50.