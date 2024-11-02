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ЦСКА — «Спартак»: прогноз на дерби 2 ноября

ЦСКА — «Спартак»: прогноз на дерби 2 ноября
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков подготовил прогноз на встречу РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.60.

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Оба матча в прошлом сезоне завершились ничейным исходом. На поле ЦСКА была зафиксирована нулевая ничья, а в Тушине команды сыграли бодрые 2:2. В принципе, и сейчас команды выглядят примерно равными по классу, поэтому есть резон взять ничью за 3.55.

Если копнуть ещё глубже, то можно отметить, что «Спартак» не проигрывает ЦСКА уже пять матчей подряд — две победы и три ничьих. Так что поклонники красно-белых могут не переживать. С точки зрения статистики их команда точно не проиграет.

Коэффициент здесь меньше, но и ставка надёжнее. За 1.60 стоит взять непоражение красно-белых. Да и в конце концов Деян Станкович должен проявить себя в топовых матчах!

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