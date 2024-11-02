«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» победит за 1.97.

У «канониров» не возникло никаких проблем в минувшем матче Кубка английской лиги. Они разгромили «Престон» (3:0). Всё по делу, но ожиданий от лондонцев было больше. Микель Артета показал, что серьёзно относится даже к этому турниру. А вот последние две встречи в АПЛ у «Арсенала» не задались. Он уступил «Борнмуту» (0:2) и сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2). Теперь отставание от «Ман Сити» составляет пять очков.

«Ньюкасл Юнайтед» в прошлом матче Кубка лиги прошёл более серьёзную проверку на прочность. Он победил «Челси» (2:0). Так «сороки» смогли поквитаться за поражение от «синих» в АПЛ – 1:2, которое они потерпели как раз перед кубковой встречей.

Откровенно говоря, дела у «Ньюкасл Юнайтед» в чемпионате Англии идут плохо. «Сороки» занимают место в середине турнирной таблицы и очень мало забивают. «Арсеналу» необходимо побеждать, чтобы продолжить чемпионскую гонку. Иначе отставание от «Ман Сити» будет только увеличиваться. На победу «канониров» можно поставить за 1.97.