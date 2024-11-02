«Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон».

Ставка: «Ливерпуль» победит с форой (-1.5) за 2.00.

Смена тренера в межсезонье никак не повлияла на «красных». Под руководством Арне Слота мерсисайдцы проиграли всего один матч в этом сезоне – «Ноттингем Форест» (0:1). К предстоящей встрече «Ливерпуль» подходит с серией из 10 игр без поражений во всех турнирах. Причём на этом отрезке была всего одна ничья – с «Арсеналом».

«Брайтон» 30 ноября играл с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги. «Чайки» уступили со счётом 2:3. Автором дубля стал Коди Гакпо. Нужно отметить, что характер у клуба точно имеется. Особенно с учётом того, что до этого поражения он победил в АПЛ «Тоттенхэм» (3:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2).

Уступив с разницей в один мяч, «Брайтон» ещё легко отделался. Да и выступал он на домашнем стадионе. Теперь «чайки» будут гостить у «Ливерпуля». Поэтому «красные» могут одержать более уверенную победу. Особенно если учитывать тот факт, что настрой на игру в АПЛ будет куда серьёзнее. Поставить на победу команды Арне Слота с форой (-1.5) можно за 2.00.