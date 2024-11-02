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«ПСЖ» — «Ланс»: прогноз на матч чемпионата Франции

«ПСЖ» — «Ланс»: прогноз на матч чемпионата Франции
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч «ПСЖ» — «Ланс».

Ставка: «ПСЖ» победит с форой (-1.5) за 2.12.

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У парижан не ладятся дела в Лиге чемпионов, но в чемпионате Франции им нет равных. Красно-синие занимают первое место в таблице первенства, опережая на три очка «Монако». Несмотря на уход Мбаппе, «ПСЖ» много забивает. В Лиге 1 команда Луиса Энрике забила уже 28 мячей, а пропустила всего лишь восемь. Брэдли Баркола лидирует в гонке лучших бомбардиров с восемью голами. Он стал отличной заменой Килиану.

«Ланс» — очень крепкая команда, которая пропустила всего лишь шесть мячей в этом сезоне. Но в последней встрече с «Лиллем» кроваво-золотые потерпели первое поражение в чемпионате Франции – 0:2. Да и ничьих было многовато – пять в девяти играх.

Парижане лучше, результативнее, стратегически умнее и сильнее «Ланса». Вслед за победой в матче с «Марселем» (3:0) «ПСЖ» обыграет и кроваво-золотых. На победу красно-синих с форой (-1.5) можно поставить за 2.12.

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