«Локомотив» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ с коэффициентом 14.00

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: 2:2 за 14.00.

«В рамках 14-го тура чемпионата России сыграют «Локомотив» и «Рубин». Да, железнодорожники в прошлом туре добились важного результата, отобрали очки у конкурента в борьбе за лидерство. Но тут я не уверен, получится ли у хозяев победить.

В прошлом туре «Локомотив» добился важного результата – отобрал очки у «Зенита». Действительно, отрезками клуб смотрелся лучше, тренерский штаб подготовился к этой игре. Батраков отличный матч провёл, хотя травмировался обидно в конце. Правда, эта потеря очков стала второй для железнодорожников кряду – до этого они ещё умудрились проиграть «Химкам» (0:2).

В остальном почти не к чему подкопаться у команды Галактионова. Она отлично выступает, почти только выигрывает. Да и ничью с «Зенитом» полноценной неудачей тяжело назвать. В таблице РПЛ клуб идёт третьим сейчас, отстаёт от лидеров всего на два и пять очков. Всё ещё в борьбе находится «Локо», продолжая в том же духе, сможет он и за чемпионство, возможно, побороться.

«Рубин» тоже начал исправлять ситуацию, в которой он был. Далеко не лучшим образом выступает коллектив, часто теряет очки. В трёх из пяти последних встреч казанцы смогли добиться побед. Дважды в РПЛ они обыграли «Ахмат» и «Оренбург» (2:0 и 2:1). А в Кубке команда обыграла «Акрон» в 6-м туре (1:0) и вышла в плей-офф Пути РПЛ со второго места.

В таблице Премьер-Лиги подопечные Рахимова чуть улучшили своё положение – они идут седьмыми с 18 очками. Пара побед — и даже до топ-5 они могут дотянуться. Впрочем, это ещё надо начать стабильнее выступать команде из Казани.

Конечно, ставить тут на победу «Рубина» точно нет смысла. Но я рискну и предположу, что и «Локо» тут победу не добудет. У него будет отсутствовать несколько основных игроков — Батраков, Баринов. Казанцы же увереннее сейчас выступают. Предположу, что в этой гостевой встрече они дадут отпор более сильному сопернику.

Выберу тут ставку на ничью со счётом 2:2. Такой вариант оценивается в 14.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».