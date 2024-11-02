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«Локомотив» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

«Локомотив» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» с форой (+1) за 1.81.

«Локомотив» и «Рубин» сыграют в рамках 14-го тура чемпионата России. В турнире они идут не так далеко друг от друга. Железнодорожники стоят на третьем месте, а казанцы – на седьмом.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

Сейчас в составе хозяев поля будут отсутствовать два основных футболиста — это лучший бомбардир команды Батраков и центральный полузащитник, капитан команды Баринов. Это явно с отрицательной точки зрения скажется на игре «Локомотива», скажется на результате.

Потому что «Рубин» не подарок. Казанская команда в последнее время выглядит очень даже неплохо, набирает очки, в том числе на выезде, как было в последнем туре против «Оренбурга». Тогда «Рубин» одержал победу, проигрывая по ходу матча.

В этой игре я бы рассмотрел такую аккуратную ставку – фора (+1) на «Рубин», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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