«Локомотив» – «Рубин»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Рубин».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Октябрь выдался непростым для «Локомотива»: после паузы на сборные в трех матчах он победил лишь раз – и то в Кубке против «Ростова» по пенальти. Частично это можно списать на то, что москвичи все три игры провели на выезде. Все-таки «Локо» – домашняя команда: на «РЖД Арене» она набрала 15 из 18 возможных очков.

«Локомотив» подходит к матчу с «Рубином» в статусе одного из лидеров. В прошлом туре он поделил очки со своим прямым конкурентом «Зенитом», что позволило «Краснодару» оторваться и укрепить первенство в турнирной таблице РПЛ.

После игры с действующим чемпионом России «железнодорожники» забрали одно очко, но лишились опции участия Дмитрия Баринова и Алексея Батракова в матче с «Рубином» из-за перебора желтых карточек. Михаил Галактионов вынужден прибегнуть к ротации на двух из трех позиций в центре поля. Теоретически это может стать проблемой в игре с организованной командой Рашида Рахимова.

Тем более, «Рубин» после тяжелого старта сезона наконец набрал форму – 3 победы в последних 4 матчах. Важно подчеркнуть и характер этих игр: казанцы одержали уже три волевых победы за 13 туров! Только представьте: 11 из своих 18 очков «Рубин» набрал в матчах, где уступал в счете. Способность Рашида Рахимова перевернуть игру – это то, что нужно против «Локомотива», который, при всех своих трудностях в центре поля, все еще остается яркой и забивной командой. Только «Зенит» забил больше в РПЛ, чем «железнодорожники», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».