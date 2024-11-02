«Зенит» — «Динамо» Махачкала: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.80.

«К очному матчу «Зенит» и «Динамо» Махачкала подходят в разной форме. Питерский клуб не проигрывает уже шесть матчей подряд, тогда как «Динамо» не может победить в 10 встречах кряду.

«Зенит» уверенно провёл свои последние матчи. Была победа в гостях над «Акроном» (5:0), затем обыгран «Факел» (1:0). В последнем туре команда Сергея Семака сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

Динамовцы же сыграли вничью 1:1 с «Акроном», а до этого уступили ЦСКА (0:1) и «Спартаку» (0:1), что отражает их сложности в атаке.

Даже несмотря на то что «Зениту» в этом матче не сможет помочь лидер команды Максим Глушенков, команда является явным фаворитом в домашнем матче. Поставим на победу «Зенита» в два мяча и более», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».