«Зенит» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на игру 14-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» Мх.

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 за 1.44.

«Зенит» за последние пять матчей успел трижды победить, проиграть и сыграть вничью. Не лучший показатель, однако и соперники у петербуржской команды были не из простых. С нынешним лидером лиги — «Краснодаром», матч у «Зенита» практически не получился. Команда Мурада Мусаева была опаснее и создала значительно больше моментов у ворот соперника. Реализовать свои моменты получилось лишь в конце второго тайма, сделали это Джон Кордоба и Фёдор Смолов. В последнем туре соперник также достался непростой — московский «Локомотив». Встреча получилась обоюдоострой, а счёт первыми открыли именно петербуржцы, гол на счету Андрея Мостового. Отыграться железнодорожники смогли уже через 17 минут, снова забил молодой Алексей Батраков. Эта потеря очков отдалила «Зенит» от первого места, сейчас отставание от лидирующего «Краснодара» уже 3 очка.

Для «Динамо» последние туры — показатель стабильности. Ничья — поражение — ничья — поражение — ничья. Впрочем, с такой стабильностью далеко не уйдёшь. Уже сейчас команда Хасанби Биджиева — одиннадцатая. До зоны стыковых матчей лишь один балл и для того, чтобы там не оказаться, срочно нужно что-то менять. Зацепить очки с ЦСКА было непросто, а вот в домашнем матче с «Акроном» махачкалинцы должны были побеждать. Гамид Агаларов открыл счёт на 68 минуте. Минимальное преимущество держалось вплоть до 90-й минуты, когда Владимир Хубулов счёт сравнял. Ничья — 1:1, которая навряд ли устроила болельщиков «Динамо».

«Зенит» редко испытывает проблемы с командами ниже себя по классу. Команда Сергея Семака наверняка захочет заполучить три очка после обидной осечки в прошлом туре. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».