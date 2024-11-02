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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Константина Генича на дерби в 14-м туре РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Константина Генича на дерби в 14-м туре РПЛ
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Мне хотелось бы, чтобы эта игра получилась результативной. Предпосылок к этому более чем достаточно.

Для Николича это фундаментальное дерби, потому что ЦСКА играет дома, потому что только что потеряли очки с «Факелом», у команды большие амбиции.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эти амбиции есть и у «Спартака», но у него менее все предсказуемо. В этом и есть плюс нынешнего «Спартака», что команда куражная. «Спартак» может побежать, поймать свою волну и на уровне эмоций и мастерства своих игроков одержать победу. Для Станковича победа в дерби тоже чрезвычайно важна. Это будет буст для него, так как первый круг в целом был неудачным. Если в конце этого круга удастся обыграть ЦСКА, то будет очень хорошо.

Фаворита выделять не буду, но у ЦСКА все же чуть больше понимания, больше акцентов, чуть больше конкретики в игре. Но у «Спартака» есть эмоции, есть кураж. Мне кажется, что ЦСКА – небольшой фаворит. Если «Спартак» и здесь провалит матч, то зимой опять могут пойти разговоры внутри клуба о перестановках.

«Обе забьют» – неплохой вариант на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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