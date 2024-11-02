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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Егора Титова на центральный матч 14-го тура РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Егора Титова на центральный матч 14-го тура РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак» в 14-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Дерби, и этим всё сказано. К сожалению, команды подходят к нему совсем не на лидирующих позициях, обе даже в тройку не входят. Но как раз есть возможность выправить хоть как-то положение. ЦСКА, наверное, выглядит более понятно, у него нет больших перепадов в игре. Сзади достаточно всё надежно, пропускают не очень много. Впереди похуже. Всё-таки там подбор футболистов не такой классный. Обляков выделяется, Файзуллаев только вот стал выглядеть получше, Мусаев старается, забивает, но, наверное, армейцы хотели бы более сильного форварда. Пьянич пока не вписан в игру, не думаю, что он здесь выйдет с первых минут.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак», как всегда, нестабилен. Тут даже и добавить нечего. Какие-то игры оставили сильное впечатление. Но были и те, о которых просто хочется забыть, как с «Локомотивом» или «Краснодаром». Много всяких перестановок всё время, схему тренер меняет. Сначала вроде всем всё нравилось, а сейчас уже почти не осталось тех, кто слепо доверяет и верит Станковичу. Ему победа в дерби очень нужна.

ЦСКА в важных матчах старается действовать очень аккуратно, пытается не допустить ошибок у своих ворот. И не очень успешно получается по итогу. Свое не реализуют, пропускают и проигрывают. По 0:1 дома уступили «Зениту», «Локомотиву». Мне кажется, что и здесь будет матч до ошибки. Кто пропустит первый, тот окажется в тяжёлом положении, вряд ли легко удастся перевернуть ход встречи. Поставлю на «тотал меньше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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