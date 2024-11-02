ЦСКА — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.57.

«Команды начинают дерби с близких позиций в турнирной таблице: разделяют их всего два очка. ЦСКА — на пятом месте, «Спартак» — на шестом.

В предыдущем туре ЦСКА дома сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а «Спартак» победил в Нижнем Новгороде (2:0). До того в чемпионате красно-белые разгромно на своём поле проиграли «Краснодару» (0:3). А ЦСКА взял верх в Махачкале (1:0) и продлил свою серию без поражений в общей сложности до девяти матчей — после того как полтора месяца назад в Москве проиграл «Зениту» (0:1).

Команды провели друг с другом ровно 200 матчей. При 41 ничьей армейцы победили 74 раза, а «Спартак» — 85. Из четырёх последних встреч в трёх победитель выявлен не был. Так, год назад противостояние на спартаковском поле завершилось вничью — 2:2, а на стадионе ЦСКА в апреле нынешнего года — 0:0. Кстати, тогда у руля обоих команд стояли другие люди. А вот места в турнирной таблице были похожими.

Ничья, на мой взгляд, будет вполне вероятным исходом и сейчас. При этом я не склонен ставить на большое количество забитых мячей. ЦСКА хорош в обороне, но и безоглядно лезть вперёд против весьма изобретательных в атаке гостей армейцы не будут.

В любопытном соперничестве двух сербских специалистов можно говорить об излишней осторожности тренера ЦСКА и, наоборот, о недостаточном рационализме и последовательности спартаковского. Нестабильности в игре красно-белых могут добавлять и слухи о возможном скором уходе из клуба группы ключевых футболистов.

Из индивидуальных прогнозов, на мой взгляд, интересна ставка на гол пока ушедшего в тень спартаковского бомбардира Угальде. У хозяев серьёзную опасность для соперника может представлять неожиданная связка Пьянич — Файзуллаев, каждый из которых вполне может отметиться в том числе и забитым мячом», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».