ЦСКА — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Московское дерби пройдёт в 14-м туре чемпионата России – ЦСКА сыграет со «Спартаком». Интересная игра, обе команды нестабильно выступают, могут с любым соперником потерять очки. Так что и тут сложно точно назвать фаворита.

ЦСКА очень давно не проигрывал – с середины сентября. Но я бы не сказал, что армейцы сейчас находятся в отличной форме, что они способны бороться за лидерство. Собственно, в таблице они пока стоят недостаточно высоко – на пятой строчке с 24 баллами. Отставание от лидеров насчитывает шесть и девять очков.

Положение команды Николича в турнире могло бы быть и лучшим, но пару раз она потеряла очки в играх с достаточно слабыми противниками, которых явно должна были обыгрывать, – 1:1 с «Рубином», 0:0 с «Факелом». Да и в остальных встречах не так уверенно играл ЦСКА. Из действительно сложных соперников недавно можно выделить разве что «Динамо» — 2:1.

У «Спартака», с одной стороны, кажется, что тоже всё неплохо – четыре победы в пяти последних матчах. С другой стороны, тоже не сказал бы, что доминирующие выступления от коллектива мы видели недавно. Разве что игру с «Ростовом» можно вспомнить (3:0). В остальных играх довольно тяжело было красно-белым. Они в прошлом туре тяжёлый матч провели с «Пари НН», явно не заслужили победу – спасал вратарь, Бонгонда провёл неплохую игру. В остальном равное было противостояние, но итог – 2:0.

В таблице Премьер-Лиги «Спартак» идёт сразу за ЦСКА – на шестом месте. У него ещё на два очка меньше, так что разрыв с лидерами у красно-белых уже достаточно большой. Но, само собой, подопечные Станковича сейчас не особо думают про чемпионство. Им бы хотя бы в топ-4 попасть.

В общем, какой-то доминирующей победы одной из команд я тут точно не жду. Их уровень примерно равен. Уверен, что они сыграют осторожно, никто очки сейчас не хочет терять, они и так отстают от лидеров. С большой вероятностью встреча будет малорезультативной. Думаю, максимум по голу друг другу забьют. Ставлю на счёт 1:1 тут – коэффициент 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».