ЦСКА — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ 2 ноября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

«ЦСКА и «Спартак» подходят к московскому дерби соседями по турнирной таблице. Армейцы с 24 очками идут на пятом месте, а «Спартак» с 22 очками — на шестом.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» (0:0), но одержал важные победы над «Ахматом» и «Динамо» Махачкала (по 1:0). В то же время «Спартак» выиграл четыре из последних пяти матчей, включая победу над «Динамо» Махачкала (1:0) и «Пари НН» (2:0). Исключением стало поражение от «Краснодара» (0:3).

В московском дерби ЦСКА из-за травм не смогут помочь Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин. У спартаковцев повреждение получил защитник Никита Чернов.

У ЦСКА достаточно крепкая оборона, а сами армейцы в последних матчах не отличаются большой результативностью, поэтому поставим на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».