ЦСКА — «Спартак»: ставка Эльвина Керимова на встречу РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«ЦСКА и «Спартак» сойдутся друг с другом в 14-м туре чемпионата России. Армейцы в последнем туре РПЛ не смогли обыграть дома «Факел», играя в большинстве долгое время. ЦСКА было тяжело вскрывать «автобусы». Ну всем тяжело вскрывать их, тут даже Пьянич в составе не помог. ЦСКА много держал мяч, но почти не создавал моментов. И такой матч можно часто увидеть не только в исполнении ЦСКА, в принципе, в любом чемпионате, когда команда, которая явно слабее, приезжает и играет на ничью. И даже в меньшинстве оставаясь, она садится с низким блоком, перекрывает зоны и не даёт тебе ничего создать.

«Спартак» в прошлом туре одержал победу над «Пари НН» (2:0), воспользовался ошибками соперника. В принципе, команда Станковича играла острее. Да, тяжело создавать с такими командами моменты, но они были у «Спартака». Мартинс и Бонгонда хороший матч выдали, Шамар вышел на замену и забил. В общем, у «Спартака» сложный выезд был, но он забрал победу.

В таблице РПЛ «Спартак» уже сильно отстал от первого места. Поэтому просто терять очки ему вообще уже нельзя, если он хочет рассчитывать ещё на чемпионство. Желательно выигрывать вообще все матчи, и в том числе дерби. Здесь, я думаю, можно ждать голов, учитывая стиль «Спартака» атакующий, стремление владеть мячом, прессинговать. Я думаю, «Спартак» будет играть первым номером, несмотря на то что в гостях он будет. ЦСКА лучше может адаптироваться под соперника, вполне может сыграть вторым номером и сделать ставку на контратаки. На пространстве ЦСКА очень опасен.

И, я думаю, вот как раз по такому сценарию пойдёт матч. Мы увидим с вами голы. ЦСКА забьёт, вполне вероятно, в быстрой атаке, а «Спартак» обладает исполнителями и уровнем, чтобы тоже ответить. Поэтому я возьму ставку – обе забьют за 1.78», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».