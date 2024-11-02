«Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вашингтон» — «Коламбус».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.07.

В последних двух встречах «Вашингтон» уверенно победил «Рейнджерс» (5:3) и разгромил «Монреаль» (6:3). Александр Овечкин в этих играх забросил три шайбы и отдал две голевые передачи. Все три гола россиянин забил с передач 23-летнего белорусского форварда Алексея Протаса и Дилана Строума.

«Вашингтон» показывает очень собранный командный хоккей и в каждом матче создаёт много моментов. «Кэпиталз» выиграли шесть из девяти встреч в основное время, а также в овертайме победили возглавляющий турнирную таблицу Центрального дивизиона «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).

У «Коламбуса» результаты поскромнее. Хотя, с учётом статуса аутсайдера и свалившихся на клуб болезненных кадровых потерь, показатели можно назвать великолепными. «Блю Джекетс» выиграли пять из девяти встреч. Причём все победы одержали в основное время.

Бо́льшую часть очков «Коламбус» набрал в матчах с испытывающими большие проблемы командами, но это не принижает заслуг Дина Эвасона. Тренер продуктивно работает с молодёжью и с российскими хоккеистами — с Даниилом Тарасовым, Иваном Проворовым, Егором Чинаховым, а также с Кириллом Марченко.

Проворов в девяти матчах записал на свой счёт три результативные передачи, Чинахов забросил три шайбы и отдал пять голевых передач, а Марченко, в свою очередь, набрал 11 (4+7) очков. Россияне оказывают значительное влияние на качество игры и результаты «Блю Джекетс».

Пока что «Коламбус» выступает очень вдохновенно, но крайне малое количество ресурсов предвосхищает скорое начало спада «Блю Джекетс». В последней встрече с возглавляющим сводную таблицу НХЛ «Виннипегом» они потратили немало сил. С трудом верится, что команде хватит энергии для избежания поражения в предстоящей встрече. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07.