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ЦСКА – «Спартак»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Москве

ЦСКА – «Спартак»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Москве
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Спартак».

Ставка: 0-1 гол в матче за 3.45.

«ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом второго ноября. Это центральный матч 14 тура РПЛ. Тут встречаются две команды, которые занимают пятое и шестое места в турнирной таблице. Между ними всего лишь два очка – выше идет ЦСКА. По большому счету, небольшое преимущество в этом противостоянии есть у армейцев. Все-таки они играют дома, да и более-менее понятно, во что играет команда Николича.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но знаете, здесь я не буду рассматривать и предлагать вам выбрать одну из команд, которая победит. Лучше я просто предложу рассмотреть такой вариант прогноза: точное количество забитых мячей ноль или один. Мне кажется, что много забитых мячей мы не увидим тут», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

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