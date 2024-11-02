«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами».

Ставка: «Интер Майами» победит за 2.00.

После приобретения российского полузащитника в игре «Атланты Юнайтед» стало больше разнообразия и креатива. Однако она по-прежнему нуждается в подписании качественных новичков. В составе «пятиполосных» недостаточно техничных футболистов, которые способны сделать разницу на индивидуальном мастерстве. Опять тащить Миранчуку?

Стараний россиянина может оказаться недостаточно. «Интер Майами» по итогам регулярного чемпионата МЛС стал чемпионом. Он победил в 23 из 35 матчей и восемь раз сыграл вничью. «Цапли» выдвигаются за новым трофеем. Первый шаг уже сделан. Почва на ответную игру с «Атлантой Юнайтед» заготовлена.

Одним из главных героев первого матча стал, конечно же, Лионель Месси. Он записал на свой счёт результативную передачу, которую превратил в гол Жорди Альба. Всего аргентинец принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата МЛС, в которых забил 20 мячей и отдал 18 голевых пасов.

Месси пришлось изменить стиль игры из-за возраста и ритма лиги. Однако остаётся неизменным прекрасное взаимодействие аргентинца с Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Бывшие футболисты «Барселоны» уже не так быстры, но их опыт и мастерство делают разницу.

Соперники не справляются с тем качеством игры, которое предлагают Месси, Суарес, Альба и Бускетс. В каждом матче разница в классе между бывшими игроками «Барселоны» и другими футболистами МЛС бросается в глаза. Техника на совершенно разном уровне. Заключить пари на то, что «Интер Майами» победит «Атланту Юнайтед», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.