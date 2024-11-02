ЦСКА — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ничья и обе забьют за 4.20.

«ЦСКА и «Спартак» сыграют в 14-м туре чемпионата России. Интригующая и интересная вывеска, дерби. С другой стороны, обе команды явно находятся не в лучших кондициях, довольно непредсказуемо выступают. Так что тяжело тут говорить о явном фаворите.

Среди лидеров и топовых команд соперники сейчас играют роль догоняющих. Они уже растеряли достаточно баллов, чтобы выпасть из борьбы за чемпионство. Для них, я думаю, просто важно финишировать как можно выше, хотя бы в топ-4. Сейчас же с 24 очками ЦСКА идёт на пятой строчке, а «Спартак» с 22 — на шестой. Тот же «Краснодар» с первого места отрывается от них на 10 баллов. Такое сложно отыграть за короткий промежуток времени, а между ними ещё есть «Зенит», «Локомотив» и «Динамо».

При этом нельзя сказать, что команды в этой паре явно проваливают последние матчи. Да, если брать недавние игры, то дела у подопечных Станковича идут чуть хуже — поражения от «Локомотива» (1:3) и «Краснодара» (0:3), ничья с «Динамо» (2:2). С вышестоящими соперниками тяжело играть красно-белым. ЦСКА же в чемпионате давно не проигрывал. Он может похвастаться недавней уверенной победой над «Динамо» (2:1). Хотя вот в последнем туре с «Факелом» очень блёкло смотрелись подопечные Николича, явно провалили игру — 0:0.

В очных матчах они чередуют разные результаты. Побед ЦСКА давно не было — только ничьи и виктории «Спартака». Чаще они всё-таки делили очки в последние годы. Причём были как 2:2, так и 0:0, по-разному бывает у них. Сейчас я всё-таки тоже выберу ставку на ничью. Но, думаю, она будет результативной. Обе команды имеют хороших игроков в составе, способных забивать и приносить победы. При этом обе они также достаточно нестабильны. Не думаю, что мы увидим тактическую игру от обороны от них.

Предложу такой вариант — ничья и обе забьют. Такая ставка оценивается в 4.20», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».