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Назван самый вероятный счёт матча «МЮ» — «Челси»

Назван самый вероятный счёт матча «МЮ» — «Челси»
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В воскресенье, 3 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится центральный матч 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» и «Челси» можно с одинаковым коэффициентом 2.65, что приблизительно равно 37% вероятности.

Ничейный исход можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42 (более 70% вероятности).

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.20). Следом идут ничья 2:2 (9.20) и победа «Челси» со счётом 2:1 (9.90).

Если «МЮ» выиграет 2:1, зайдёт коэффициент 10.0.

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