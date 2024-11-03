«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.80.

Руд ван Нистелрой будет исполнять обязанности главного тренера ещё несколько матчей, до 10 ноября, пока сменщик тен Хага — Рубен Аморим — не закончит свои дела в португальском «Спортинге». Однако ван Нистелрой собирается остаться в клубе, так что должен сохранить футболистам победный настрой.

«Челси» же, скорее всего, подходит к принципиальному противостоянию не в таком хорошем настроении. Да, лондонская команда перед 10-м туром располагалась на пятой строчке — всего лишь в одном очке от топ-3 чемпионата Англии. Однако в середине этой недели она вылетела из Кубка английской лиги, на выезде уступив со счётом 0:2 «Ньюкаслу».

Более любопытно, что буквально за три дня до этого «аристократы» дома обыграли «Ньюкасл» со счётом 2:1. Не исключено, что причина в принципиально разных составах на эти встречи. У Энцо Марески в распоряжении много футболистов, и он не гнушается варьировать не только разные позиции, но и целые схемы! Быстро привыкнуть к такому тяжело.

Зато «Челси» точно можно похвалить как минимум за результативность в атаке. Во-первых, у футболистов второй показатель в АПЛ — 19 забитых мячей в девяти турах против 20 у «Манчестер Сити». Во-вторых, стабильность крайне почтительная. До неудачи с «Ньюкаслом» лондонцы уходили с поля без гола ещё 18 августа, то есть 13 матчей назад.

При таких раскладах есть все основания ждать, что гости не проиграют. Хотя и выиграть будет трудно. Дело в том, что последний раз на «Олд Траффорд» «Челси» одерживал победу в далёком 2013 году. С тех и до этих пор «Манчестер Юнайтед» набирал хотя бы одно очко. С учётом его бодрого настроя, наберёт и теперь. Так что ждём ничью, которая, впрочем, устроит обе стороны.