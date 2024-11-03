Названы шансы «Краснодара» выиграть 11-й матч подряд в чемпионате России

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В воскресенье, 3 ноября, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

«Краснодар» выиграл 10 матчей в чемпионате России подряд.

Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно равно 69% вероятности.

Победа «Оренбурга» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 7.50 (около 13% вероятности). Ничейный исход оценивается коэффициентом 5.30 (18%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Краснодаре получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее же вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (7.00).