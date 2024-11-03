«Краснодар» — «Оренбург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Оренбург».

Ставка: обе забьют за 1.77.

Если «Краснодар» с 33 очками лидирует и конкурирует с действующим чемпионом «Зенитом» за золотые медали, то «Оренбургу» с восемью очками было бы неплохо заползти хотя бы в зону стыковых игр. Прямо сейчас отставание составляет три очка.

Краснодарцы в прошлом туре на выезде обыграли «Крылья Советов» (2:1) и продлили свою победную серию в РПЛ до 10 туров. Внушительно! Оренбуржцы, в свою очередь, на прошлых выходных потерпели дома поражение от «Рубина» (1:2), которое стало третьим за четыре тура.

Кроме того, взгляните на историю личных встреч. В четырёх предыдущих случаях «Краснодар» одержал три победы над «Оренбургом», а неожиданное поражение со счётом 1:5, случившееся два года назад, учитывать не стоит. Дело в том, что команда тогда переживала серьёзный кризис. Сейчас всё стабильно, а потому в новой победе сомнений мало.

Правда, ждать лёгкой прогулки подопечным Мурада Мусаева не получится даже на своём поле. Во-первых, держать набранный темп без ошибок невероятно сложно. Рано или поздно наступит момент, когда удачная серия прервётся. Даже у феноменального «Байера» Хаби Алонсо в прошлом сезоне не так уж редко случались ничейные исходы. Не исключаем того же и в предстоящем матче.

Во-вторых, гостям терять особо нечего, поэтому они станут играть самоотверженно. Да и не стоит забывать о недавнем назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера. Увольнение Давида Деограсии и назначение нового специалиста встряхнуло футболистов. Сперва была ничья с «Крыльями Советов» (2:2), затем — победа над «Химками» (2:0) в Кубке России.

С учётом ещё одного гола в последней встрече с «Рубином», у оренбургского коллектива суммарно пять забитых мячей в трёх матчах под руководством Слишковича. Не так уж плохо, вообще-то! Выезд в Краснодар станет первым с новым специалистом, до того были лишь домашние игры. Это дополнительная мотивация. Так что ждём, что гости ответят краснодарцам хотя бы раз.