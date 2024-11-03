«Наполи» — «Аталанта»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Италии

3 ноября в матче 11-го тура итальянской Серии А «Наполи» будет играть с «Аталантой». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало – в 14:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «партенопейцев» и предлагают поставить на победу «Наполи» с коэффициентом 2.08. В случае успеха подопечных Антонио Конте выплата с 1000 рублей составит 2080 рублей.

Шансы бергамасков оценили в 3.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.90. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.73.

Победа «Наполи» всухую идёт за 3.90, победа «Аталанты» всухую — за 7.00.