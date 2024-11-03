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«Барселона» — «Эспаньол»: букмекеры оценили шансы в дерби Каталонии

«Барселона» — «Эспаньол»: букмекеры оценили шансы в дерби Каталонии
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3 ноября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч 12-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Эспаньол». Начало игры — в 18:15 мск.

Букмекеры считают фаворитами явными хозяев: поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.13. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1130 рублей.

Успех бело-синих оценён экспертами в 19.0. Ставки на ничью принимаются за 11.5.

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.50. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.70.

Если футболисты «Эспаньола» не забьют, зайдёт коэффициент 2.15. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.76.

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