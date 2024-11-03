«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз на матч 3 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол».

Ставка: «Барселона» победит с форой (-2.5) за 1.87.

«Барселона» разошлась не на шутку. Она выиграла пять последних матчей с общим счётом 21:2. В Примере сине-гранатовые победили «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1) и мадридский «Реал» (4:0), а в Лиге чемпионов обыграли «Янг Бойз» (5:0) и мюнхенскую «Баварию» (4:1).

«Эспаньол» может только мечтать о подобном. Он располагается на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Располагающиеся в зоне вылета команды выглядят конкурентоспособнее. Велика вероятность, что по итогам сезона бело-синие вылетят в Сегунду.

«Эспаньол» подходит к каталонскому дерби в печальном виде. Он проиграл пять из шести последних матчей в Примере и во встречах с сильными соперниками пропустил много. Сине-белые разгромно уступили мадридскому «Реалу» (1:4) и «Атлетику» из Бильбао (1:4).

Такими темпами Маноло Гонсалес рискует быть отправлен в отставку. Не сказать, что «Эспаньол» показывает скучный и некрасивый футбол. По рисунку игры к испанскому специалисту претензий нет, но отсутствие хороших результатов вряд ли по душе руководству сине-белых.

В конце концов, состав «Эспаньола» не блещет известными именами. Он может попробовать зацепиться за очки в грядущем матче только за счёт особой мотивации. Однако в то, что сине-белым удастся избежать разгромного поражения, верится с трудом. Поставить на победу «Барселоны» с форой (-2.5) можно с коэффициентом 1.87.

Победа в «эль класико» не должна расслабить сине-гранатовых. Они увеличили отрыв от мадридского «Реала» до шести очков, но чемпионат Испании ещё не выигран. Впереди много туров. Ханс-Дитер Флик не допустит расслабленности и недооценки соперника. Ждём от его подопечных очередного зрелищного разгрома.