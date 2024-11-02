«Ньюкасл» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.92.

«В 10-м туре английской Премьер-лиги состоится встреча «Ньюкасла» и «Арсенала». Интересное противостояние. Но победу я тут точно отдам гостям. «Канониры» подобные матчи выигрывать умеют.

«Арсенал» чередовал в последнее время разные результаты. В АПЛ он пару раз потерял очки. Самое обидное было, наверное, поражение от «Борнмута» (0:2), совсем необязательное. А в следующем матче команда Артеты поделила очки с «Ливерпулем» (2:2), там результат уже был более закономерен. Пусть и во втором тайме клуб явно играл на удержание счёта.

В остальных же встречах «Арсенал» выигрывал. В Лиге чемпионов он одолел «ПСЖ» (2:0) и «Шахтёр» (1:0) недавно, в АПЛ борется за первые строчки. На неделе «пушкари» ещё проводили матч в рамках Кубка лиги, в котором без особых трудностей одолели «Престон» из дивизиона рангом ниже. Там вторым составом сыграл коллектив, так что основные игроки не сильно устали.

«Ньюкасл» на неделе тоже играл в Кубке лиги. И у него встреча была с соперником совсем другого калибра — с «Челси». «Сороки» выдали отличный матч, выиграли 2:0. Хотя их состав как раз был ближе к основному, в отличие от «синих», которые выпустили на поле много резервистов. Причём они друг с другом и до этого на выходных играли, когда уже «Челси» в боевом составе обыграл подопечных Хау (2:1).

В целом не слишком хорошо выступает «Ньюкасл» в этом сезоне. Не хватает лидеров на поле, стабильности. Многие критикуют Хау и его тренерский штаб. Часто «сороки» теряют очки, недавно в АПЛ они ещё потерпели неудачи с «Брайтоном» (0:1) и «Эвертоном» (0:0). В турнире клуб идёт ближе к середине.

В общем, я верю тут в «Арсенал». Клуб привыкает играть без некоторых своих основных игроков, находящихся в лазарете. Качество футбола не так сильно просело у них. Вполне чемпионские амбиции у «канониров». «Ньюкасл» как раз наоборот находится в небольшом упадке.

Так что смело тут ставлю на победу гостей — коэффициент на это составляет 1.92», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».