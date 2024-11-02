«Ливерпуль» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч 10-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.01.

«Ливерпуль» и «Брайтон» снова встретятся, на этот раз в рамках десятого тура АПЛ. Пару дней назад они играли в Кубке лиги, где победу забрала команда Слота. Сейчас жду такого же исхода.

Интересная игра получилась у них в Кубке. Итоговый счет 3:2 в пользу мерсисайдцев. Хотя о равной борьбе у них не было и речи. Соперники сыграли смешанными составами. Так, ворота «Ливерпуля» защищал новичок Ярош, выдавший суперматч. По сути, оба гола он случайно пропустил, с ошибок защитников и рикошетов. Ну а у «Ливерпуля» в атаке блистали Гакпо и Диас, как раз и забившие все голы.

«Ливерпуль» продлил свою серию без поражений, которая идет уже почти два месяца. Более того, эта серия могла быть еще и победной. Но «красные» неделю назад потеряли очки — 2:2 с «Арсеналом». Тяжелая была встреча, весь второй тайм «канониры» еще и играли на удержание счета. Но подопечные Слота сравнять смогли. Из-за ничьей они пропустили в таблице АПЛ выше «Манчестер Сити». Впрочем, расстояние между ними минимальное — один балл.

«Брайтон» же идет достаточно высоко в чемпионате — на шестом месте с 16 очками. В последнее время клуб выступал неплохо — у него всего одно поражение в АПЛ, от «Челси» (2:4). В остальных играх «чайки» чередовали ничьи и победы. Но все равно, шестая строчка для них — это прекрасный результат. Осталось его сохранить только.

В целом, я думаю, нас ждет другая игра, чем та, что была в Кубке. Это уже АПЛ, соперники сыграют основными составами — им нужны очки. Но победу я тут все-таки отдам хозяевам поля, чей уровень остается одним из самых высоких в АПЛ. Тем более некоторые игроки основы отдохнули у них на неделе.

Мой выбор здесь — победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 2.01», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».