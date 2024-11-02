«Борнмут» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.86.

«Борнмут» и «Манчестер Сити» сойдутся в 10-м туре чемпионата Англии. Тут, думаю, без вариантов для хозяев поля. «Горожане» приедут и свои три очка заберут.

На неделе произошло то, что редко происходит с «Манчестер Сити» — проигрыш. Причём это была первая неудача для клуба в сезоне, ранее он только пару раз вничью играл. Но тут полноценное поражение было. Хотя состоялось оно в рамках Кубка лиги, в котором Гвардиола и его подопечные не особо горят желанием участвовать, если учитывать график. А тут ещё и в 1/8 финала сразу сильный соперник попался — «Тоттенхэм». Обе команды сыграли не основными составами. И резервисты «шпор» оказались сильнее «горожан» — 1:2.

В остальном же «Манчестер Сити», как обычно, очень силён. Это всё ещё один из лучших клубов Европы. У него теперь в составе ещё и есть обладатель «Золотого мяча», пусть и Родри надолго выбыл из-за травмы. Почти во всех встречах подопечные Гвардиолы выигрывают. Сейчас они вернулись на первое место в таблице АПЛ, из-за ничьей «Ливерпуля» с «Арсеналом» недавно.

Ну а «Борнмут» — типичный середняк чемпионата Англии. Клуб, чередующий разные результаты, время от времени доставляющий проблемы топам. Сейчас с 12 очками «вишни» идут на 11-м месте. Разрыв с соседями по турниру у них минимален, так что они могут как опуститься на несколько строчек в ближайшее время, так и подняться.

Стоит отметить, что в последних играх «Борнмут» добился неплохих результатов. Он отобрал очки у вышестоящих команд — обыграл «Арсенал» (2:0) и сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). Я бы не говорил о высоком уровне «вишен» после этих игр — где-то им повезло, где-то сыграла недооценка соперников. Тем более что до этого они не справлялись с менее сильными противниками — 0:1 с «Лестером».

Уверен тут в победе «Ман Сити». Основные игроки не участвовали на неделе в Кубке лиги. Так что с «Борнмутом» они подходят к очной встрече примерно в равных физических кондициях. А в таких условиях «вишням» не на что рассчитывать.

Моя ставка тут — победа «Манчестер Сити» с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.86», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».