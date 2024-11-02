«Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг».

Ставка: «Лейпциг» не проиграет и обе забьют за 2.12.

«Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг» сыграют в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Дортмундцы сейчас проблемные, находятся они в кризисе. Вполне возможно, будет отправлен в отставку главный тренер Нури Шахин, если команда не улучшит свои результаты, не улучшит качество игры. Ранее «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Вольфсбургу» в дополнительное время. В чемпионате клуб тоже смотрится неубедительно, в гостевых матчах часто очки теряет, и уже несколько поражений «Дортмунд» потерпел в Бундеслиге. Так что Нури Шахин в сложном положении находится. Он пытается поставить сложный футбол в команде со ставкой на прессинг, на владение, на доминирование, но пока это плохо работает. И, в общем, поговаривают о том, что руководство может тренера уволить. В этом смысле матч с «Лейпцигом» для него важнейший.

«РБ», наоборот, делит лидерство с «Баварией» сейчас. Он прошёл дальше в Кубке, обыграл «Санкт-Паули». Может быть, не самый зрелищный по игре футбол был, но контролируют ситуацию игроки, мало пропускают. Да, «РБ» допускает моменты, но если они появляются у соперников, то вратарь Гулачи выручит. Команда с очень сильной линией атаки. Да, есть травмы, потери. Но мы видим, что тренерский штаб находит из внутреннего резерва футболистов, которые делают всё, чтобы уровень не падал.

В этом матче, я думаю, сравнивая состояния команд, «Лейпциг» для меня небольшой фаворит. Он часто выигрывал, пусть и соперники были не самые сильные. Здесь я возьму такую ставку – «Лейпциг» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 2.12. Я думаю, что именно на данный момент проблемный Дортмунд соперника обыграть не сможет. Ну а в том, что матч будет результативным, я, честно говоря, не сомневаюсь», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».