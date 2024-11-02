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ЦСКА — «Спартак»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на дерби всея Руси!

ЦСКА — «Спартак»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на дерби всея Руси!
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2 ноября в рамках чемпионата России состоится московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Центральная встреча 14-го тура стартует в 20:45 мск. Пока соперники выясняют сильнейшую команду столицы, ты можешь получить фрибет до 2 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ:

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ЦСКА подходит к дерби с принципиальным соперником с историческим достижением. Армейцы в прошлом туре не пропустили от «Факела». Этот матч стал для них 400-м сухим в чемпионатах России. Ни одна другая команда на данный момент не смогла достичь такой отметки. Отметим, что хозяева поля в текущем сезоне РПЛ за 13 матчей пропустили только семь голов и надёжно действуют в обороне.

«Спартаку» не хватает стабильности, о чём лучше всего свидетельствуют результаты команды в последних четырёх встречах чемпионата. Красно-белые идут по графику поражение — победа. Разные результаты сменяют друг друга и пока не позволяют коллективу Деяна Станковича подняться в лидирующую пятёрку турнирной таблицы. Однако победа над «Пари НН» должна вселить в гостей оптимизм перед встречей с ЦСКА.

Тем более «Спартак» не проигрывает в дерби на протяжении пяти подряд официальных матчей. Две последние очные встречи завершились мирным исходом. Добавляет градус противостоянию и тот факт, что соперники соседствуют в турнирной таблице. Армейцы идут на пятой строчке и на два очка опережают отставших на одно место красно-белых.

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