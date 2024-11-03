«Интер» — «Венеция»: прогнозы и ставки на матч 3 ноября

3 ноября в матче 11-го тура итальянской Серии А «Интер» будет играть с «Венецией». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало – в 22:45 мск.

В пяти предыдущих турах чемпионата Италии «Интер» набрал 13 очков из 15 возможных.

Букмекерские конторы считают фаворитами подопечных Симоне Индзаги и предлагают поставить на победу «Интера» с коэффициентом 1.19. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1190 рублей.

Шансы «крылатых львов» оценили в 15.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.75. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.10.