«Интер» — «Венеция»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Венеция».

Ставка: «Интер» победит с форой (-2) за 1.85.

После яркой ничьей с «Ювентусом» (4:4) «Интер» быстро реабилитировался, разгромив «Эмполи» (3:0). Честно говоря, большую роль сыграло удаление в составе «синих». Оставшись в меньшинстве, они уже были не в силах сопротивляться. Беспроигрышная серия «змей» насчитывает семь матчей во всех турнирах. В том числе миланцы победили в Лиге чемпионов «Црвену Звезду» (4:0) и «Янг Бойз» (1:0).

В предстоящей встрече Симоне Индзаги может предоставить лидерам заслуженный отдых. Либо же выпустит их на замену, чтобы не теряли игровой тонус. Всё дело в том, что впереди у «Интера» матч с «Арсеналом», который уж точно не будет лёгкой прогулкой. Но даже после ротации «змеи» не выглядят слабее. У них хорошая глубина состава.

В турнирной таблице Серии А миланцы занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Наполи» на четыре очка. А вот «Венеция» находится в зоне вылета. Команду вывел в Серию А Паоло Ваноли, но оставил, перейдя в «Торино». Без него «крылатые львы» показывают очень плохой футбол.

В последней встрече чемпионата Италии оранжево-чёрно-зелёные чудом обыграли «Удинезе» — 3:2. Когда «Венеция» проигрывала 1:2, в составе соперника произошло удаление. Это помогло подопечным Эусебио Ди Франческо одержать волевую победу. Йоэль Похьянпало оформил дубль.

Эта победа стала лишь второй для «крылатых львов» в этом сезоне Серии А. Таким образом, они прервали четырёхматчевую безвыигрышную серию, во время которой уступили «Роме» (1:2), «Вероне» (1:2), «Аталанте» (0:2) и сыграли вничью с «Монцей» (2:2).

В целом ничем удивить «Венеция» не сможет такую титулованную и сильную команду, как «Интер». Даже если Симоне Индзаги воспользуется ротацией состава, шансов у «крылатых львов» не будет. Поставим на победу «змей» с форой (-2) за 1.85.