«Динамо» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: результативная ничья за 4.20.

Немного удивительно видеть на победу «Динамо» более низкий коэффициент. Дело в том, что железнодорожники очень хороши в этом сезоне. В чемпионате России дело близится к экватору, а они умудряются до сих пор конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром». То есть претендуют на чемпионство. Серии успешных игр реально внушительные.

Кроме того, подопечные Михаила Галактионова практически безупречны в Кубке России. На групповом этапе они одержали шесть побед в шести турах. Почему тогда практически безупречны? А потому что остались небольшие вопросы по заключительной встрече с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.). Тогда спастись от поражения получилось лишь на 90+6-й минуте. Но и всего-то.

С другой стороны, к чести «Динамо» следует отметить, что команда в последнее время очень сильна в атаке. Взять хотя бы недавние победы над «Рубином» (4:0), «Крыльями Советов» (6:3) и «Химками» (4:3). Забить 14 мячей за три игры, пусть и не с самыми мощными соперниками, — это круто. Правда, в обороне ситуация полностью противоположная, как можно было заметить.

Ещё один плюс в пользу бело-голубых — это история очных встреч на домашнем стадионе. Два последних домашних матча с «Локомотивом» они выиграли. Один из них случился уже в этом сезоне — 3:1. И всё же на роль фаворита хозяева не тянут, поскольку гости в целом тоже хороши. С учётом того, что это только первый матч, исключать ничью вообще нельзя.

Более демократичная ставка — ставка на голы в обе стороны. Тенденции результатов, которые демонстрируют команды в этом сезоне, говорят о том, что в очередном очном противостоянии можно будет увидеть и голы в обе стороны, и высокую результативность. Рискну и предположу ничью со счётом 1:1 или 2:2.