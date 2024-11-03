«Акрон» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.11.

«Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в 14-м туре РПЛ. Для тех, кто не знает, тольяттинцы все свои матчи домашние проводят на стадионе в Самаре, так же, как и «Крылья». Поэтому преимущества своего поля нет тут ни у одной из команд.

Сейчас две команды находятся рядом в турнирной таблице. Но на удивление самарцы находятся ниже – на 10-м месте. «Акрон» же идёт восьмым. Но я думаю, такое положение соперников ненадолго сохранится. Потому что я считаю, что «Крылья Советов» в этом матче победят. Так что просто предлагаю вам рассмотреть именно такое пари», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».