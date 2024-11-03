«Акрон» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Крылья Советов».

Ставка: «Акрон» не проиграет за 1.79.

«Акрон» в последнее время вновь перестал побеждать. Сентябрьская игра с «Ростовом» стала последней, в которой удалось набрать три очка. В той игре отличился Жилсон Беншимол, свой гол забил и Артём Дзюба. Игра с «Пари НН» вполне могла стать победной, но удержать преимущество не получилось. Тольяттинская команда вела 2:1, но на исходе добавленного времени Зе Турбо счёт сравнял. Матч с «Зенитом» не получился совсем, команда Сергея Семака забила пять раз, ответить на это «Акрону» было нечем. Реабилитироваться нужно было в гостевой игре с махачкалинским «Динамо», однако на деле лишь с трудом удалось вырвать ничью. Гамид Агаларов вывел хозяев вперёд. «Акрон» пытался забить — и в концовке это дало свои плоды. На 90-й минуте Владимир Хубулов сделал счёт 1:1, результат, который не устроил обе команды.

«Крылья Советов» находятся в плохой форме, два поражения за последние три матча отправили самарцев ближе к зоне стыковых матчей. Гостевая игра с «Локомотивом» на удивление получилась обоюдоострой. Главная проблема в другом, «Локомотив» свой шанс реализовать смог, «Крылья» же так и не конвертировали моменты в забитые мячи — поражение 0:1. Матч с «Оренбургом» — отличный показатель происходящего в команде. В первом тайме получается многое — счёт 2:0 и хорошие шансы на победу. Во втором всё резко ломается, оренбуржцы забивают дважды и вырывают у команды Игоря Осинькина результативное очко. В последнем туре — очередное поражение, на этот раз от лидера — «Краснодара» — 1:2.

«Крылья» — фаворит предстоящего матча, я же предлагаю поверить в номинальных хозяев матча — «Акрон». В последних турах результаты у них лучше, да и к тому же в турнирной таблице «Акрон» выше своих оппонентов. «Акрон» не проиграет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».