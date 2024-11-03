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«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Грозном
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Пари НН».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.78.

«Грозненская команда наконец победила! Впервые за 13 матчей. Этот результат позволил команде наконец подняться с последнего места в турнирной таблице, на котором «Ахмат» располагался практически с начала чемпионата. В последнем туре победа досталась непросто. Даниил Уткин открыл счёт на 33-й минуте, уже в следующей атаке «Ростов» восстановил равновесие, однако и этот эпизод не стал последним в той активной пятиминутке. Лечи Садулаев на 36-й минуте вновь вывел грозненцев вперёд. В начале второго тайма счёт стал 3:1, но удержать комфортное преимущество не получилось. «Ростов» снова забил, но сравнять счёт так и не смог. Ахмат набирает три очка и покидает последнюю строчку.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» после смены главного тренера явно заиграл веселее, но добиться нужного результата пока не получается. С «Ростовом» сыграли 1:1, при этом до последнего нижегородцы претендовали на победу. Не повезло в самой концовке, в ворота «Пари НН» был назначен пенальти, который успешно реализовал Максим Осипенко. В домашней игре со «Спартаком» добиться победы вновь не получилось, первый тайм завершился нулевой ничьей. На 68-й минуте Тео Бонгонда забил первый мяч в игре, а уже в добавленное время Шамар Николсон установил окончательный счёт. «Пари НН» уступил и упустил возможность подняться выше 12-го места.

«Ахмат» победил в прошлом туре и, кажется, постепенно находит свою игру. «Пари НН» продолжает оставаться в кризисе, даже несмотря на смену тренера. Был всплеск, но матч со «Спартаком» показал, что у Гончаренко ещё полно работы. Победа «Ахмата», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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